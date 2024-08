L’étrange début de tournée Américaine de Casper Ruud semble être sur le point de se pour­suivre. Le Norvégien avait déclaré forfait la semaine dernière à Montréal avant d’af­fronter Sebastian Korda, et avant de jouer face à Félix Auger‐Aliassime cette nuit, les signaux envoyés par Ruud ne sont pas très bons.

L’ancien double fina­liste de Roland Garros a annoncé avoir été malade pendant presque une semaine, et n’est pas encore sûr de pouvoir tenir sa place pour son match de cette nuit.

« Il y a eu des jours diffi­ciles où je suis resté au lit, tout simple­ment. J’ai eu la grippe, et cela a duré 5–6 jours. Heureusement, je me sens un peu mieux aujourd’hui, et je vais essayer de voir à l’en­traî­ne­ment comment ça peut se passer, mais je n’ai pas trop d’es­poir quant à mon bien‐être. », a‑t‐il expliqué.