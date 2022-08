CiCi Bellis : « Il est évident que Nadal entre dans la dernière phase de sa carrière, donc rester en bonne santé et entretenir son corps est la chose la plus importante pour lui en ce moment »

CiCi Bellis, déjà recon­vertie consul­tante après avoir pris sa retraite en janvier dernier à seule­ment 22 ans, à cause de graves bles­sures au poignet et au coude, a donné son avis sur le retour de Rafael Nadal à Cincinnati, un peu plus d’un mois après s’être déchiré les abdo­mi­naux à Wimbledon.

« Il est évident qu’il entre dans la dernière phase de sa carrière, donc rester en bonne santé et entre­tenir son corps est la chose la plus impor­tante pour lui en ce moment. Je pense que s’as­surer qu’il est en bonne santé pour l’US Open sera son objectif prin­cipal cette semaine », a déclaré l’amé­ri­cain, ex‐35e mondiale, qui ne voit pas le Majorquin prendre de gros risques alors qu’il a hérité d’un tableau diffi­cile.