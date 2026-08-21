Accueil ATP ATP - Cincinnati

Cobolli, adver­saire d’Arthur Fils, sur sa colla­tion origi­nale : « Je me sentais un peu fatigué. J’avais besoin d’un peu d’énergie. D’un peu de sucre. Le chocolat coloré me rend heureux »

Par
Jean Muller
-
1013

Malmené et mécon­nais­sable pendant la première partie du match contre Tommy Paul en quart de finale, Flavio Cobolli a fina­le­ment renversé la situa­tion (6−2, 3–6, 4–6). Plus incisif et moins crispé, le Transalpin a dicté sa loi en lâchant ses coups droits surpuis­sants auxquels il a habitué les obser­va­teurs ces derniers mois.

Davantage que le scénario de la rencontre, c’est la colla­tion du joueur en fin de deuxième set qui a retenu l’at­ten­tion. L’Italien s’est ravi­taillé avec une poignée d’ara­chides enro­bées de chocolat, de la marque M&M’s. Une source de glucides atypique adoptée par le dixième mondial, la plupart des joueurs et joueuses du circuit privi­lé­gient le gel éner­gé­tique ou la banane pour obtenir des sucres rapides. 

En inter­view sur le court, le fina­liste de Roland‐Garros 2026 a apporté des détails sur ce choix surprenant. 

« Je me sentais un peu fatigué. J’avais besoin d’un peu d’énergie. D’un peu de sucre. Et j’adore les M&M’s. Le chocolat coloré me rend heureux ».

Dans le dernier carré à Cincinnati, il sera opposé au Français Arthur Fils.

Publié le vendredi 21 août 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥