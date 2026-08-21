Malmené et méconnaissable pendant la première partie du match contre Tommy Paul en quart de finale, Flavio Cobolli a finalement renversé la situation (6−2, 3–6, 4–6). Plus incisif et moins crispé, le Transalpin a dicté sa loi en lâchant ses coups droits surpuissants auxquels il a habitué les observateurs ces derniers mois.
Davantage que le scénario de la rencontre, c’est la collation du joueur en fin de deuxième set qui a retenu l’attention. L’Italien s’est ravitaillé avec une poignée d’arachides enrobées de chocolat, de la marque M&M’s. Une source de glucides atypique adoptée par le dixième mondial, la plupart des joueurs et joueuses du circuit privilégient le gel énergétique ou la banane pour obtenir des sucres rapides.
En interview sur le court, le finaliste de Roland‐Garros 2026 a apporté des détails sur ce choix surprenant.
Flavio Cobolli after beating Tommy Paul in Cincinnati— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 20, 2026
“Tell us about the M&M’s. Did you ask for them?”
Flavio : “No, I felt a little bit tired. I needed some energy. Some sugar. And I love M&Ms. Chocolate with colors make me happy” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/miKTYrm6ZX
« Je me sentais un peu fatigué. J’avais besoin d’un peu d’énergie. D’un peu de sucre. Et j’adore les M&M’s. Le chocolat coloré me rend heureux ».
Dans le dernier carré à Cincinnati, il sera opposé au Français Arthur Fils.
Publié le vendredi 21 août 2026 à 09:45