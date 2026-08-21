Malmené et mécon­nais­sable pendant la première partie du match contre Tommy Paul en quart de finale, Flavio Cobolli a fina­le­ment renversé la situa­tion (6−2, 3–6, 4–6). Plus incisif et moins crispé, le Transalpin a dicté sa loi en lâchant ses coups droits surpuis­sants auxquels il a habitué les obser­va­teurs ces derniers mois.

Davantage que le scénario de la rencontre, c’est la colla­tion du joueur en fin de deuxième set qui a retenu l’at­ten­tion. L’Italien s’est ravi­taillé avec une poignée d’ara­chides enro­bées de chocolat, de la marque M&M’s. Une source de glucides atypique adoptée par le dixième mondial, la plupart des joueurs et joueuses du circuit privi­lé­gient le gel éner­gé­tique ou la banane pour obtenir des sucres rapides.

En inter­view sur le court, le fina­liste de Roland‐Garros 2026 a apporté des détails sur ce choix surprenant.

Flavio Cobolli after beating Tommy Paul in Cincinnati



“Tell us about the M&M’s. Did you ask for them?”



Flavio : “No, I felt a little bit tired. I needed some energy. Some sugar. And I love M&Ms. Chocolate with colors make me happy” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/miKTYrm6ZX — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 20, 2026

« Je me sentais un peu fatigué. J’avais besoin d’un peu d’énergie. D’un peu de sucre. Et j’adore les M&M’s. Le chocolat coloré me rend heureux ».

Dans le dernier carré à Cincinnati, il sera opposé au Français Arthur Fils.