Flavio Cobolli est incon­tes­ta­ble­ment l’une des grandes sensa­tions de cette saison. L’Italien réalise tout simple­ment la plus belle année de sa carrière, avec une finale à Roland‐Garros, une demi‐finale à Wimbledon, un titre en ATP 500 et, surtout, une huitième place mondiale qui lui est d’ores et déjà garantie lundi.

Opposé à la coque­luche de ces dernières semaines, Rafael Jodar, Cobolli a dû livrer un gros combat pour s’imposer en trois sets, 4–6, 7–6, 6–3.

Interrogé après sa victoire sur le plateau de Tennis Channel, l’Italien a expliqué qu’il devait parfois se rappeler à lui‐même qu’il était un grand joueur de tennis, capable de riva­liser avec les meilleurs et de battre n’importe qui.

« Parfois, je dois me rappeler à moi‐même que je suis un très grand joueur de tennis. C’est ce que je retiens du match d’aujourd’hui. Je pense que c’était un superbe duel. Nous avons joué pendant trois heures à un niveau extrê­me­ment élevé et j’ai affronté l’un des joueurs dont on parle le plus sur le circuit en ce moment. C’est un gars incroyable, un joueur incroyable. Je lui souhaite le meilleur pour la suite… mais pas aujourd’hui. »