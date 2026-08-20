Visiblement, le sujet commence à sérieu­se­ment agacer certains joueurs sur le circuit. Après Arthur Rinderknech, c’est au tour de Flavio Cobolli de s’en prendre à un spec­ta­teur, visi­ble­ment un parieur parti­cu­liè­re­ment insis­tant durant la rencontre.

Après avoir conclu le match sur sa deuxième balle de match, l’Italien n’a pas manqué de régler ses comptes avec ce fameux détrac­teur. Quelques mots parti­cu­liè­re­ment fleuris qui témoignent de l’agacement provoqué par ce spec­ta­teur tout au long de la rencontre.

« Eu também sou durão, seu babaca » diz o Coboli pro Jodar. Amei haha­haha @bncmchd @gustavofelipeds @misselizbennet — Fernando Limo (@nuncalhevi) August 19, 2026

« Moi aussi, je suis un dur à cuire, espèce de connard », a lancé Cobolli.