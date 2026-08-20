Accueil ATP ATP - Cincinnati

Cobolli recadre un parieur qui encou­ra­geait trop Jodar : « Moi aussi je suis dur à cuire, espèce de connard »

Par
Antoine Touchard
-
79

Visiblement, le sujet commence à sérieu­se­ment agacer certains joueurs sur le circuit. Après Arthur Rinderknech, c’est au tour de Flavio Cobolli de s’en prendre à un spec­ta­teur, visi­ble­ment un parieur parti­cu­liè­re­ment insis­tant durant la rencontre.

Après avoir conclu le match sur sa deuxième balle de match, l’Italien n’a pas manqué de régler ses comptes avec ce fameux détrac­teur. Quelques mots parti­cu­liè­re­ment fleuris qui témoignent de l’agacement provoqué par ce spec­ta­teur tout au long de la rencontre.

« Moi aussi, je suis un dur à cuire, espèce de connard », a lancé Cobolli.

Publié le jeudi 20 août 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥