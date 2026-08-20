Visiblement, le sujet commence à sérieusement agacer certains joueurs sur le circuit. Après Arthur Rinderknech, c’est au tour de Flavio Cobolli de s’en prendre à un spectateur, visiblement un parieur particulièrement insistant durant la rencontre.
Après avoir conclu le match sur sa deuxième balle de match, l’Italien n’a pas manqué de régler ses comptes avec ce fameux détracteur. Quelques mots particulièrement fleuris qui témoignent de l’agacement provoqué par ce spectateur tout au long de la rencontre.
« Moi aussi, je suis un dur à cuire, espèce de connard », a lancé Cobolli.
Publié le jeudi 20 août 2026 à 11:55