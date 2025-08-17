Après sa victoire en demi‐finale à Cincinnati contre un Alexander Zverev exténué dans le second set (6−4, 6–3), Carlos Alcaraz n’en avait défi­ni­ti­ve­ment pas assez. En finale, il retrou­vera Jannik Sinner pour la quatrième fois de la saison.

Un peu moins d’une heure après son match contre le numéro trois mondial, le Murcien a été aperçu en train de parfaire son service sur le court.

Un compor­te­ment non sans rappeler son rival italien. Un peu plus tôt dans le tournoi, le quadruple cham­pion en Grand Chelem s’empressait de perfec­tionner son service, dans la foulée de son troi­sième tour contre Gabriel Diallo (6−2, 7–6).