Après sa victoire en demi‐finale à Cincinnati contre un Alexander Zverev exténué dans le second set (6−4, 6–3), Carlos Alcaraz n’en avait définitivement pas assez. En finale, il retrouvera Jannik Sinner pour la quatrième fois de la saison.
Un peu moins d’une heure après son match contre le numéro trois mondial, le Murcien a été aperçu en train de parfaire son service sur le court.
Carlos Alcaraz defeats Zverev to reach the Cincinnati Open final
Un comportement non sans rappeler son rival italien. Un peu plus tôt dans le tournoi, le quadruple champion en Grand Chelem s’empressait de perfectionner son service, dans la foulée de son troisième tour contre Gabriel Diallo (6−2, 7–6).
Publié le dimanche 17 août 2025 à 15:40