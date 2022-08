Coric, le revenant, qualifié en finale : « Je suis resté calme même quand je perdais et que je ne jouais pas du bon tennis »

Éloigné des courts pendant plus d’un an entre mars 2021 et 2022 suite à une lourde opéra­tion de l’épaule droite, Borna Coric a réalisé un parcours très impres­sion­nant pour se hisser en finale du Masters 1000 de Cincinnati cette semaine (vain­queur de Musetti, Nadal, Bautista, et Auger‐Aliassime).

Tombeur de Cameron Norrie cette nuit en demi‐finale (6–3, 6–4), le Croate de 25 ans a exprimé toute sa satis­fac­tion lors de la confé­rence de presse d’après match tout en insis­tant sur sa résilience.

« J’ai vrai­ment travaillé très dur ces six derniers mois. Quand je suis retombé vers la 200e place mondiale (278e mondial en mai 2022, ndlr), je savais que je devais travailler trois fois plus dur qu’a­vant et c’est ce que j’ai fait. Je suis resté calme même quand je perdais et que je ne jouais pas du bon tennis. Il y a eu des moments où ce n’était vrai­ment pas bon, vous savez… C’était la clé. Et, à côté de ça, il faut avoir un peu de chance. Mais la chance, ça se provoque. C’est ce que j’ai fait cette semaine. »