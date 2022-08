Coric (qualifié en demies) : « Je ne veux pas dire que je sers très bien car samedi je vais me mettre à mal servir »

Auteur d’une semaine impres­sion­nante à Cincinnati où il a notam­ment battu Rafael Nadal, Borna Coric retrouve le dernier carré d’un Masters 1000, seule­ment cinq mois après son retour sur le circuit, à la suite d’un an d’ab­sence à cause d’une bles­sure à l’épaule.

Face à Felix Auger‐Aliassime en quarts de finale vendredi, il a remporté 97% de ses points derrière sa première balle (31 sur 32).

« Je suis arrivé à Cincinnati et j’ai commencé à très bien servir. Mais je ne veux pas le dire car samedi je vais me mettre à mal servir, donc je vais juste dire que mon service est très solide. Je servais beau­coup la semaine dernière à l’en­traî­ne­ment. J’ai pris ce risque avec mon épaule. Je ne peux jamais savoir à quel point je peux servir, mais j’ai pris le risque et je me suis entraîné très dur », a expliqué le Croate, un brin superstitieux.

Déjà assuré de faire son retour dans le top 100, il jouera une place en finale contre Cameron Norrie ce samedi.