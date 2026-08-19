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Daniil Medvedev, après avoir raté trois balles de match : « Je peux jouer cent fois mieux »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu par Brandon Nakashima (6–7[3], 7–6[4], 6–1) après avoir manqué trois balles de match d’affilée sur le service de son adver­saire à 5–4 dans la deuxième manche, Daniil Medvedev a exprimé ses regrets dans des propos relayés par le média russe Championnat.

« Je peux jouer cent fois mieux. Étais‐je meilleur que contre Van de Zandschulp ou Trungelliti ? Probablement. Ai‐je joué au‐delà de mes capa­cités ? Certainement pas, loin de là. C’est la période que je traverse actuel­le­ment. Il ne me reste plus qu’à essayer de m’amé­liorer chaque jour. Aujourd’hui, par exemple, j’étais meilleur qu’hier et qu’avant‐hier. Mais si je parviens à progresser d’une manière ou d’une autre chaque jour, alors peut‐être que j’at­tein­drai mon meilleur niveau »

Publié le mercredi 19 août 2026 à 12:07

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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