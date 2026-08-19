Battu par Brandon Nakashima (6–7[3], 7–6[4], 6–1) après avoir manqué trois balles de match d’affilée sur le service de son adversaire à 5–4 dans la deuxième manche, Daniil Medvedev a exprimé ses regrets dans des propos relayés par le média russe Championnat.
« Je peux jouer cent fois mieux. Étais‐je meilleur que contre Van de Zandschulp ou Trungelliti ? Probablement. Ai‐je joué au‐delà de mes capacités ? Certainement pas, loin de là. C’est la période que je traverse actuellement. Il ne me reste plus qu’à essayer de m’améliorer chaque jour. Aujourd’hui, par exemple, j’étais meilleur qu’hier et qu’avant‐hier. Mais si je parviens à progresser d’une manière ou d’une autre chaque jour, alors peut‐être que j’atteindrai mon meilleur niveau »
Publié le mercredi 19 août 2026 à 12:07