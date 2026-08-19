Battu par Brandon Nakashima (6–7[3], 7–6[4], 6–1) après avoir manqué trois balles de match d’affilée sur le service de son adver­saire à 5–4 dans la deuxième manche, Daniil Medvedev a exprimé ses regrets dans des propos relayés par le média russe Championnat.

« Je peux jouer cent fois mieux. Étais‐je meilleur que contre Van de Zandschulp ou Trungelliti ? Probablement. Ai‐je joué au‐delà de mes capa­cités ? Certainement pas, loin de là. C’est la période que je traverse actuel­le­ment. Il ne me reste plus qu’à essayer de m’amé­liorer chaque jour. Aujourd’hui, par exemple, j’étais meilleur qu’hier et qu’avant‐hier. Mais si je parviens à progresser d’une manière ou d’une autre chaque jour, alors peut‐être que j’at­tein­drai mon meilleur niveau »