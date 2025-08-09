Daniil Medvedev cherche des solutions.
En effet, les résultats du Russe sont en net recul ces derniers mois.
Lors de son media day en vue du Masters 1000 de Cincinnati, il est revenu sur la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner :
« Jannik et Carlos jouent incroyablement bien. Ce sont les deux meilleurs joueurs de tennis du moment et ils jouent à un niveau supérieur à tous les autres, mais il ne faut jamais sous‐estimer un troisième prétendant qui pourrait les défier. En réalité, on en parle beaucoup : « Comment est‐il possible que personne ne puisse les égaler ? » Quand Carlos est arrivé sur le circuit à 17 ans, tout le monde se demandait : « Comment fait‐il pour frapper aussi fort ? » Parce que je peux m’entraîner 10 heures par jour et je suis incapable de le frapper aussi fort. Quand ils sont dans leur meilleur jour, et ils sont nombreux, nous n’avons aucune chance. C’est pareil pour Jannik, un autre joueur très fort. »
Un aveu de faiblesse dans lequel Medvedev reconnaît la supériorité des deux jeunes champions.
Reste à voir si Medvedev, qui a souvent atteint le dernier carré à l’US Open, parviendra à renouer avec ce niveau lors d’une saison en dents de scie.
Publié le samedi 9 août 2025 à 11:15