Daniil Medvedev cherche des solutions.

En effet, les résul­tats du Russe sont en net recul ces derniers mois.

Lors de son media day en vue du Masters 1000 de Cincinnati, il est revenu sur la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner :

« Jannik et Carlos jouent incroya­ble­ment bien. Ce sont les deux meilleurs joueurs de tennis du moment et ils jouent à un niveau supé­rieur à tous les autres, mais il ne faut jamais sous‐estimer un troi­sième préten­dant qui pour­rait les défier. En réalité, on en parle beau­coup : « Comment est‐il possible que personne ne puisse les égaler ? » Quand Carlos est arrivé sur le circuit à 17 ans, tout le monde se deman­dait : « Comment fait‐il pour frapper aussi fort ? » Parce que je peux m’en­traîner 10 heures par jour et je suis inca­pable de le frapper aussi fort. Quand ils sont dans leur meilleur jour, et ils sont nombreux, nous n’avons aucune chance. C’est pareil pour Jannik, un autre joueur très fort. »

Un aveu de faiblesse dans lequel Medvedev recon­naît la supé­rio­rité des deux jeunes champions.

Reste à voir si Medvedev, qui a souvent atteint le dernier carré à l’US Open, parviendra à renouer avec ce niveau lors d’une saison en dents de scie.