Jannik Sinner est un joueur extrê­me­ment bien entouré.

En effet, l’Italien sait qu’il peut s’appuyer sur des tacti­ciens poin­tilleux, à l’instar de son entrai­neur Daren Cahill.

Le coach austra­lien n’hésite jamais à s’exprimer sur son poulain.

Il est revenu, lors d’une inter­view accordée à l’ATP, sur ses recom­man­da­tions faites au numéro un mondial lors de sa prise de poste en 2022 aux côtés de Jannik :

« Une chose que j’ai dite, c’est : Le service doit s’améliorer. Tu mesures un mètre quatre‐vingt‐dix‐huit et tu es un gars costaud. Tu dois pouvoir mettre plus de kilomètre‐heure sur ce premier service, mieux diriger ce premier service. Ainsi, non seule­ment tu commences à gagner des points gratuits grâce à ton premier service, mais aussi ton coup suivant devient bien plus effi­cace. Si les adver­saires arrivent à neutra­liser ton service, tu dois alors travailler beau­coup plus dur pour gagner tes points. »

Un conseil tech­nique que Sinner a pris au sérieux et a gran­de­ment amélioré depuis quelques saisons.

Cela a sûre­ment permis au natif des Dolomites de fran­chir un cap, notam­ment avec ses quatre victoires en Grand Chelem.

Toutefois, l’Italien doit rester sur ses gardes dans ce domaine de jeu, comme en témoigne son match d’hier soir contre Gabriel Diallo, où il a pêché au service.