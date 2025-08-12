Jannik Sinner est un joueur extrêmement bien entouré.
En effet, l’Italien sait qu’il peut s’appuyer sur des tacticiens pointilleux, à l’instar de son entraineur Daren Cahill.
Le coach australien n’hésite jamais à s’exprimer sur son poulain.
Il est revenu, lors d’une interview accordée à l’ATP, sur ses recommandations faites au numéro un mondial lors de sa prise de poste en 2022 aux côtés de Jannik :
« Une chose que j’ai dite, c’est : Le service doit s’améliorer. Tu mesures un mètre quatre‐vingt‐dix‐huit et tu es un gars costaud. Tu dois pouvoir mettre plus de kilomètre‐heure sur ce premier service, mieux diriger ce premier service. Ainsi, non seulement tu commences à gagner des points gratuits grâce à ton premier service, mais aussi ton coup suivant devient bien plus efficace. Si les adversaires arrivent à neutraliser ton service, tu dois alors travailler beaucoup plus dur pour gagner tes points. »
Un conseil technique que Sinner a pris au sérieux et a grandement amélioré depuis quelques saisons.
Cela a sûrement permis au natif des Dolomites de franchir un cap, notamment avec ses quatre victoires en Grand Chelem.
Toutefois, l’Italien doit rester sur ses gardes dans ce domaine de jeu, comme en témoigne son match d’hier soir contre Gabriel Diallo, où il a pêché au service.
Publié le mardi 12 août 2025 à 17:15