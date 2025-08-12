AccueilATPATP - CincinnatiDarren Cahill, co-entraîneur de Sinner : « Quand j’ai commencé à travailler avec...
ATP - Cincinnati

Darren Cahill, co‐entraîneur de Sinner : « Quand j’ai commencé à travailler avec Jannik, je lui ai dit : tu fais un mètre quatre‐vingt‐dix et tu es costaud, tu dois être capable de servir plus fort »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

1

Jannik Sinner est un joueur extrê­me­ment bien entouré.

En effet, l’Italien sait qu’il peut s’appuyer sur des tacti­ciens poin­tilleux, à l’instar de son entrai­neur Daren Cahill.

Le coach austra­lien n’hésite jamais à s’exprimer sur son poulain. 

Il est revenu, lors d’une inter­view accordée à l’ATP, sur ses recom­man­da­tions faites au numéro un mondial lors de sa prise de poste en 2022 aux côtés de Jannik :

« Une chose que j’ai dite, c’est : Le service doit s’améliorer. Tu mesures un mètre quatre‐vingt‐dix‐huit et tu es un gars costaud. Tu dois pouvoir mettre plus de kilomètre‐heure sur ce premier service, mieux diriger ce premier service. Ainsi, non seule­ment tu commences à gagner des points gratuits grâce à ton premier service, mais aussi ton coup suivant devient bien plus effi­cace. Si les adver­saires arrivent à neutra­liser ton service, tu dois alors travailler beau­coup plus dur pour gagner tes points. »

Un conseil tech­nique que Sinner a pris au sérieux et a gran­de­ment amélioré depuis quelques saisons. 

Cela a sûre­ment permis au natif des Dolomites de fran­chir un cap, notam­ment avec ses quatre victoires en Grand Chelem.

Toutefois, l’Italien doit rester sur ses gardes dans ce domaine de jeu, comme en témoigne son match d’hier soir contre Gabriel Diallo, où il a pêché au service.

Publié le mardi 12 août 2025 à 17:15

Article précédent
Monica Seles se confie : « Je n’avais jamais entendu parler de cette maladie avant d’aller chez le médecin. Lorsqu’il m’a annoncé le diag­nostic, j’ai dit : Quoi !? »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.