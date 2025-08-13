Avec le retrait progressif du « Big 3 », les fans de la petite balle jaune craignaient une perte d’intérêt pour la discipline. C’était sans compter sur la prise de pouvoir de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, lauréats des sept derniers Grand Chelems.
Darren Cahill, co‐entraîneur du numéro un mondial était en première ligne pour observer cette rivalité. Dans un entretien accordé à Ubitennis, l’Australien estime qu’un fossé s’est créer entre le duo et le reste du circuit ATP.
« C’est un animal de compétition. Nous assistons à un niveau de tennis incroyable avec Carlos et Jannik. Si l’on regarde ce qu’ils ont construit au cours des deux dernières années, ils se sont démarqués du groupe. C’est maintenant au reste du circuit de les rattraper. »
Publié le mercredi 13 août 2025 à 14:45