ATP - Cincinnati

Darren Cahill co‐entraîneur de Sinner : « Si l’on regarde ce que Alcaraz et Jannik ont construit au cours des deux dernières années, ils se sont démar­qués du groupe. C’est main­te­nant au reste du circuit de les rattraper »

Avec le retrait progressif du « Big 3 », les fans de la petite balle jaune crai­gnaient une perte d’in­térêt pour la disci­pline. C’était sans compter sur la prise de pouvoir de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, lauréats des sept derniers Grand Chelems. 

Darren Cahill, co‐entraîneur du numéro un mondial était en première ligne pour observer cette riva­lité. Dans un entre­tien accordé à Ubitennis, l’Australien estime qu’un fossé s’est créer entre le duo et le reste du circuit ATP.

« C’est un animal de compé­ti­tion. Nous assis­tons à un niveau de tennis incroyable avec Carlos et Jannik. Si l’on regarde ce qu’ils ont construit au cours des deux dernières années, ils se sont démar­qués du groupe. C’est main­te­nant au reste du circuit de les rattraper. »

Publié le mercredi 13 août 2025 à 14:45

