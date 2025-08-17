Opposés cette année à Rome, Roland‐Garros et Wimbledon, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont se retrouver à Cincinnati en finale d’un tournoi pour la quatrième fois de la saison.

La riva­lité entre les deux phéno­mènes prend de plus en plus d’am­pleur, comme en témoigne cette statis­tique sortie par Jeu, Set et Maths sur le réseau social X.

Depuis 1990, seuls Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic s’étaient affrontés en finale sur terre battue, gazon et dur lors d’une même saison.

📊 Ils se sont affrontés lors d’une finale sur terre battue 🟠, sur gazon 🟢 et sur dur 🔵 lors d’une même saison (1990−2025) :

▪️ 2006 : Roger Federer 🇨🇭 & Rafael Nadal 🇪🇸

▪️ 2011 : Rafael Nadal 🇪🇸 & Novak Djokovic 🇷🇸

▪️ 2015 : Roger Federer 🇨🇭 & Novak Djokovic 🇷🇸

🆕 2025 :… pic.twitter.com/FNCAT6F9eP — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) August 17, 2025

La finale entre Sinner et Alcaraz aura lieu lundi à 21h, heure française.