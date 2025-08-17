AccueilATPATP - CincinnatiDéjà l'heure des retrouvailles pour Sinner et Alcaraz qui imitent Federer, Nadal...
ATP - Cincinnati

Déjà l’heure des retrou­vailles pour Sinner et Alcaraz qui imitent Federer, Nadal et Djokovic

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Opposés cette année à Rome, Roland‐Garros et Wimbledon, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz vont se retrouver à Cincinnati en finale d’un tournoi pour la quatrième fois de la saison. 

La riva­lité entre les deux phéno­mènes prend de plus en plus d’am­pleur, comme en témoigne cette statis­tique sortie par Jeu, Set et Maths sur le réseau social X. 

Depuis 1990, seuls Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic s’étaient affrontés en finale sur terre battue, gazon et dur lors d’une même saison. 

La finale entre Sinner et Alcaraz aura lieu lundi à 21h, heure française. 

Publié le dimanche 17 août 2025 à 10:15

