Les quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Cincinnati annonce un tournoi très relevé. En effet, plusieurs affiches pour­raient large­ment avoir leur place en quarts de finale d’ATP 500.

Les premiers tours des quali­fi­ca­tions verront notam­ment s’af­fronter Vasek Pospisil et Corentin Moutet ou encore Richard Gasquet et Fernando Verdasco. Néanmoins, l’af­fiche qui constitue la plus grande « anomalie » à ce stade de la compé­ti­tion n’est autre que le duel entre Lorenzo Musetti et Kevin Anderson. Programmé ce samedi, le Sud‐africain l’a emporté en deux manches face à l’Italien (6–3, 6–3).

Au deuxième tour des quali­fi­ca­tions, Carlos Alcaraz pour­rait retrouver Illya Ivashka. Jérémy Chardy pour­rait croiser le fer avec Tommy Paul et un allé­chant Pospisil – Popyrin pour­rait égale­ment se dérouler.