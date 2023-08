Titré à Cincinnati dimanche, Novak Djokovic affirme avoir vécu l’une des plus belles finales de sa carrière. Mais aussi, comme il l’a expliqué sur le plateau de Tennis Channel, l’une des plus éprou­vantes, l’in­croyable Carlos Alcaraz n’ab­di­quant jamais.

« C’est un défi de jouer contre lui mais, en même temps, je recon­nais qu’il est très fort. Il y a eu des balles incom­pré­hen­sibles, j’étais sur le point de lui demander d’aban­donner, de me donner une balle de match parce que je n’en pouvais plus (rires). Bien sûr, les matches comme celui‐ci sont toujours posi­tifs, quand on voit l’at­mo­sphère qui se dégage, on remarque à quel point les gens dans les gradins s’amusent. Peut‐être que nous, les joueurs, n’en profi­tons pas autant qu’eux, mais au bout du compte, nous sommes très fiers de ce que nous avons fait, de notre performance ».