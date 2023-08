Depuis sa finale perdue à Wimbledon, de nombreuses rumeurs de retraite planaient sur Djokovic. Ses parents notam­ment avait exprimés leur souhait que leur fils prenne sa retraite. Cependant, la légende Serbe est de retour pour le tournoi de Cincinnati et ne semble pas prêt à passer le flambeau :

« J’aime le senti­ment que j’ai après plus de 20 ans de tennis profes­sionnel. J’ai encore du feu. Il y a encore cette moti­va­tion pour vrai­ment venir aux plus grands événe­ments du sport et essayer de gagner, essayer de gagner des titres et essayer d’ap­porter une bonne sensa­tion à la foule. »