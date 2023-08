A l’oc­ca­sion des huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, Novak Djokovic a encore fait mal à Gaël Monfils, qu’il a battu pour la 19e fois en autant de confron­ta­tions. L’homme aux 23 titres du Grand Chelem a livré son analyse lors de l’in­ter­view sur le court en se montrant une fois de plus élogieux envers le Français.

« C’est une sorte d’évo­lu­tion des deux joueurs au cours des 15 dernières années où nous nous sommes affrontés dans diffé­rentes parties du monde, y compris chez les juniors. Je pense qu’au début, j’ai eu beau­coup de mal avec lui, notam­ment sur le plan physique. Quand vous jouez l’un des joueurs les plus athlé­tiques du circuit, vous devez être prêt, chaque balle revient. Sur quelques points aujourd’hui, en parti­cu­lier dans le premier set, il a montré ses qualités athlé­tiques. J’ai réussi à conserver mon service de manière très confor­table. Je pense que je frap­pais bien les balles et que je l’ai fait jouer. Il a commis quelques fautes directes à 4–3 dans le premier set, ce qui m’a permis de faire le break. Après cela, je n’ai plus regardé en arrière. J’ai commencé à élever mon niveau de jeu de plus en plus, en réali­sant un deuxième set presque parfait. Je pense que son jeu me convient. C’est bien de le voir revenir. Nous n’avons pas joué depuis plusieurs années. C’est génial de le voir revenir à un haut niveau. »