Hier soir, le tableau du Masters 1000 de Cincinnati a été dévoilé. Une édition qui se dispu­tera sans les deux prin­ci­pales têtes d’affiche du circuit, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, tous deux blessés.

En leur absence, Alexander Zverev et surtout l’inusable Novak Djokovic appa­raissent comme les grands favoris. Les deux hommes se retrouvent d’ailleurs dans la même moitié de tableau, tout comme Rafael Jodar et notre Français Arthur Fils.

De l’autre côté, le tableau semble beau­coup plus ouvert, avec notam­ment Daniil Medvedev et Félix Auger‐Aliassime, qui avait été contraint de déclarer forfait à Montréal.

Cincy is served 🎾 What stands out to you ? 👀👇#cincy­tennis pic.twitter.com/oFtarLTdrD — Tennis TV (@TennisTV) August 11, 2026

Cincinnati pour­rait donc nous réserver quelques surprises et pour­quoi pas voir émerger un fina­liste, voire un vain­queur, plutôt inattendu.