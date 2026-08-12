Hier soir, le tableau du Masters 1000 de Cincinnati a été dévoilé. Une édition qui se disputera sans les deux principales têtes d’affiche du circuit, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, tous deux blessés.
En leur absence, Alexander Zverev et surtout l’inusable Novak Djokovic apparaissent comme les grands favoris. Les deux hommes se retrouvent d’ailleurs dans la même moitié de tableau, tout comme Rafael Jodar et notre Français Arthur Fils.
De l’autre côté, le tableau semble beaucoup plus ouvert, avec notamment Daniil Medvedev et Félix Auger‐Aliassime, qui avait été contraint de déclarer forfait à Montréal.
Cincinnati pourrait donc nous réserver quelques surprises et pourquoi pas voir émerger un finaliste, voire un vainqueur, plutôt inattendu.
Publié le mercredi 12 août 2026 à 13:40