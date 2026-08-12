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Djokovic avec Zverev, Jodar et Fils pour son retour !

Par
Antoine Touchard
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Hier soir, le tableau du Masters 1000 de Cincinnati a été dévoilé. Une édition qui se dispu­tera sans les deux prin­ci­pales têtes d’affiche du circuit, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, tous deux blessés.

En leur absence, Alexander Zverev et surtout l’inusable Novak Djokovic appa­raissent comme les grands favoris. Les deux hommes se retrouvent d’ailleurs dans la même moitié de tableau, tout comme Rafael Jodar et notre Français Arthur Fils.

De l’autre côté, le tableau semble beau­coup plus ouvert, avec notam­ment Daniil Medvedev et Félix Auger‐Aliassime, qui avait été contraint de déclarer forfait à Montréal.

Cincinnati pour­rait donc nous réserver quelques surprises et pour­quoi pas voir émerger un fina­liste, voire un vain­queur, plutôt inattendu.

Publié le mercredi 12 août 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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