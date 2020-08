Hier, Novak Djokovic a aligné sa 20ème victoire d’affilée sur le circuit. Mieux en jambes que contre Berankis et surtout moins gêné par sa douleur au cou, il a presque déroulé. Interrogé sur son invincibilité, il prend cela avec philosophie et replace surtout cette performance dans son contexte : « C’est une saison différente parce que nous avons eu une interruption de six mois sur le calendrier. Tout est possible. J’ai vécu des choses dans ma carrière, dans ma vie, que je croyais pouvoir arriver, qui me semblaient impossibles mais c’est arrivé. Nous ne savons pas s’il y aura une quarantaine en Europe après l’US Open, espérons-le, mais c’est une option que je ne veux pas négliger. Pour cela, il y en a encore beaucoup. Ce n’est pas quelque chose auquel je pense, ce n’est pas mon objectif, mais si cela arrive, je ne me plaindrai pas (rires) ».