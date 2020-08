Lors de son média day, le numéro 1 mondial s’est exprimé au sujet des conditions de jeu qu’il a largement anticipé pour ne pas se retrouver « perdu » sur le court lors de son premier match : « J’ai imaginé à quoi cela ressemblerait et cela ressemblerait beaucoup à l’atmosphère qui règne actuellement dans la semaine d’entraînement. Tous les lodges qui étaient habituellement destinés aux sponsors – il y en a 60 répartis sur deux niveaux – appartiennent désormais aux titulaires et aux membres de leurs équipes. Ils seront là et regarderont les matchs, j’ai aussi pris cela en compte » a déclaré le numéro 1 mondial.

En revanche, c’est plus fou concernant la façon dont il pourrait célébrer ses victoires : « Comment je vais célébrer une victoire, je ne peux pas vraiment vous le dire maintenant.. L’énergie du public fera certainement défaut, mais d’un autre côté, ce sont les conditions que nous devons accepter dans cette situation. Cependant, c’est une chose de se dire et de se préparer de cette manière, et c’en est une autre d’en faire l’expérience. J’ai besoin d’en faire l’expérience pour vraiment l’absorber dans mon corps et mon esprit. Honnêtement, j’ai hâte pour que ça commence, je suis prêt »