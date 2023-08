Novak Djokovic possible path to the final in Cincinnati



R1 : Bye

R2 : Fokina or Etcheverry

R3 : De Minaur, Wolf, Norrie or Monfils

QF : Sinner, Cerundolo, Sonego, Lehecka or Fritz

SF : Medvedev, Zverev, FAA, Rune

F : Rublev, Tsitsipas, Ruud, Alcaraz, Tiafoe, Paul, Hurkacz pic.twitter.com/2omSr8RT2D