En confé­rence de presse avant son retour sur le circuit et aux Etats‐Unis, à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati, Novak Djokovic a fait passer quelques messages.

Après avoir déclaré qu’il s’était remis de sa défaite en finale de Wimbledon contre Carlos Alcaraz « en un seul jour », le Serbe a parlé de sa moti­va­tion pour les échéances à venir.

« Il est évident que je dois aller de l’avant, me ressaisir et me motiver pour ce qui m’at­tend, pour tous les défis qui m’at­tendent, et c’est pour cela que je suis ici. Sinon, si je n’étais pas motivé, je ne serais pas là. Maintenant, après de nombreuses années de tennis profes­sionnel, j’ai le senti­ment d’avoir le choix de jouer ce que je veux vrai­ment jouer. Et je voulais vrai­ment être ici à Cincinnati, et bien sûr, l’US Open »