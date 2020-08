Fatigué, exténué, les yeux rougis, Novak Djokovic s’est exprimé sur le court à l’issue de son succès. Le numéro 1 mondial très touché physiquement par les trois heures de match manquait un peu de lucidité pour analyser ce succès : « C’était un match très étrange, je dois dire. Honnêtement, je ne sais pas comment j’ai pu être victorieux car je pense que Roberto était le meilleur joueur sur le terrain aujourd’hui. Je peux seulement dire que je ne me sentais pas bien à tout moment et dans aucun aspect de mon jeu. De plus, mon corps n’a pas bien répondu, je me suis senti mal à l’aise presque tout la partie » a déclaré le Serbe.

Soins pour son cou, main posée sur le ventre dans le 3ème set, il semble bien que Novak a souffert durant ce duel.

On notera que c’est finement quand tout était perdu et notamment à 5-6 contre lui dans le dernier set sur le service de Bautista qu’il a commencé à jouer son meilleur tennis, un vrai paradoxe, mais un paradoxe qui lui permet de rester invaincu en 2020 avec 22 succès d’affilée.