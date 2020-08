Depuis le début du tournoi, beaucoup de joueurs ont expliqué que les courts étaient très rapides, voir trop. Le numéro 1 mondial est revenu sur ces rumeurs en les confirmant. Il a aussi insisté sur le fait qu’il y avait une vraie différence entre l’Arthur Ashe et le Louis Armstrong qui ne sont pas utilisés que pour les entraînement. : « Les courts sont vraiment très rapides. Je ne sais pas ce qui s’est passé. S’ils l’ont refait ou repeint de telle manière que ce soit au moins 20 à 30 % plus rapide que l’an dernier. De plus, les Arthur Ashe et Louis Armstrong sont plus plus lents que les courts externes. J’ai vraiment été très surpris par la vitesse de la balle, et le fait est que la grande majorité de mes entraînements se sont déroulés sur le court central. J’aurai du y penser et quand j’ai constater cela sur le court, je dois avouer que cela m’a un peu surpris. Cela m’a aussi coûté un peu de temps pour entrer dans le match »