Vainqueur 7-6 (2), 6-4, Novak Djokovic a réussi son retour si l’on se contente de regarder le score. Il a signé sa 19ème victoire en 2020 et n’a toujours pas connu la défaite.

Diminué par sa blessure au cou, il a avoué avoir été gêné par cette situation notamment au service où il était obligé de chercher souvent la même zone : « J’espère que mon cou ne réagira pas après le match de ce soir. Nous ferons tout notre possible avec le physio et ensuite nous verrons ce que demain nous réserve. Pour être sincère, cela m’a dérangé. J’ai commis tellement de doubles fautes. De plus, il savait exactement où j’allai servir. Il n’y avait pas beaucoup d’options pour moi. Mais finalement, j’ai réussi à m’en sortir et grâce aux soins que j’ai eu pendant la rencontre, je me suis senti de mieux en mieux »

Au prochain tour, le numéro 1 mondial affrontera Tennys Sandgren qui aime ce type de match et qui a démontré qu’il était dans une super forme en réalisant un vrai hold-up face au Canadien Auger-Aliassime.