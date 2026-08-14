Absent des courts depuis sa demi‐finale de Wimbledon contre Jannik Sinner, Novak Djokovic avait préféré faire l’impasse sur le Masters 1000 de Montréal pour se ressourcer auprès des siens. Les vacances semblent terminées, le Djoker affiche de bonnes sensations à l’entraînement, en marge de Cincinnati (du 13 au 23 août).
Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Tennis TV, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a expliqué les raisons de sa participation au tournoi dans l’Ohio. Le Serbe affiche un visage conquérant à l’approche de l’US Open.
“Here I am.” 😮💨@DjokerNole on 𝙩𝙝𝙖𝙩 final vs Alcaraz and his decision to return in Cincinnati 🩵@atptour #CincyTennis pic.twitter.com/9lcoCfJzir— Tennis TV (@TennisTV) August 13, 2026
« Honnêtement, je voulais disputer au moins un tournoi avant l’US Open. Je n’avais pas joué depuis Wimbledon et mon corps a plutôt bien réagi après ce tournoi. Pour être franc, je ne m’étais jamais senti aussi bien physiquement après un Grand Chelem ces deux dernières années. Pour tous les autres tournois du Grand Chelem auxquels j’ai participé ces deux dernières années, j’ai dû faire face à des blessures plus ou moins graves qui m’ont pris plus de temps à soigner avant de pouvoir reprendre la compétition. Cette fois‐ci, j’étais en pleine forme et j’avais vraiment envie de jouer. Ça m’avait un peu manqué ».
Publié le vendredi 14 août 2026 à 09:53