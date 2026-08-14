Absent des courts depuis sa demi‐finale de Wimbledon contre Jannik Sinner, Novak Djokovic avait préféré faire l’im­passe sur le Masters 1000 de Montréal pour se ressourcer auprès des siens. Les vacances semblent termi­nées, le Djoker affiche de bonnes sensa­tions à l’en­traî­ne­ment, en marge de Cincinnati (du 13 au 23 août).

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Tennis TV, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a expliqué les raisons de sa parti­ci­pa­tion au tournoi dans l’Ohio. Le Serbe affiche un visage conqué­rant à l’ap­proche de l’US Open.

“Here I am.” 😮‍💨@DjokerNole on 𝙩𝙝𝙖𝙩 final vs Alcaraz and his deci­sion to return in Cincinnati 🩵@atptour #CincyTennis pic.twitter.com/9lcoCfJzir — Tennis TV (@TennisTV) August 13, 2026

« Honnêtement, je voulais disputer au moins un tournoi avant l’US Open. Je n’avais pas joué depuis Wimbledon et mon corps a plutôt bien réagi après ce tournoi. Pour être franc, je ne m’étais jamais senti aussi bien physi­que­ment après un Grand Chelem ces deux dernières années. Pour tous les autres tour­nois du Grand Chelem auxquels j’ai parti­cipé ces deux dernières années, j’ai dû faire face à des bles­sures plus ou moins graves qui m’ont pris plus de temps à soigner avant de pouvoir reprendre la compé­ti­tion. Cette fois‐ci, j’étais en pleine forme et j’avais vrai­ment envie de jouer. Ça m’avait un peu manqué ».