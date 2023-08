Pour son retour sur le circuit et surtout aux Etats‐Unis, où il n’avait plus joué depuis 2021, Novak Djokovic n’aura joué qu’un set, qu’il a remporté 6–4 avant l’abandon de son adver­saire, Alejandro Davidovich Fokina, touché en bas du dos.

Satisfait de sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, l’homme aux 23 titres du Grand Chelem s’in­quié­tait néan­moins pour l’Espagnol.

« C’est une soirée d’émo­tions contra­dic­toires, j’aime beau­coup Alejandro. Nous nous enten­dons très bien en dehors du terrain, nous nous sommes entraînés plusieurs fois ensemble en Espagne. Il a passé une excel­lente semaine au Canada, il a atteint les demi‐finales, il a joué beau­coup de matchs et hier (mardi) il a encore joué. Il m’a dit au filet qu’il avait un problème au bas du dos qui s’est mani­festé hier. Je pense que le nombre de matchs qu’il a joués ces dix derniers jours a eu un impact sur son corps. C’est un peu dommage, j’es­père vrai­ment qu’il pourra se réta­blir et bien jouer à l’US Open. En ce qui me concerne, il est évident que jouer un set est mieux que de ne pas jouer. J’ai donc une nouvelle chance jeudi, je sens que je peux mieux jouer. Au fur et à mesure que le tournoi avance, je vais améliorer mon jeu », a déclaré en confé­rence de presse Nole qui retrou­vera Gaël Monfils pour une place en quarts de finale !