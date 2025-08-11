Damir Dzumhur a encore une fois fait trembler Carlos Alcaraz du côté de Cincinnati, après leur affrontement disputé à Roland‐Garros. Le jeune Espagnol a félicité son adversaire tout en analysant son match.
Un match au cours duquel le Bosnien y aura cru, mais comme il l’avait déclaré à l’ATP avant la rencontre, Alcaraz a trop de solutions pour trouver la faille et remporter ses matchs.
« A Roland‐Garros, j’ai perdu le match, mais j’ai ressenti des émotions particulières en affrontant, sur une scène aussi mémorable, l’un des meilleurs joueurs du monde, qui sera probablement l’un des meilleurs de l’histoire. Il a un plan A, B, C et D, et probablement tout l’alphabet des stratégies possibles. C’est l’un des joueurs les plus rapides et son jeu est tellement varié qu’il peut le jouer au plus haut niveau. »
Publié le lundi 11 août 2025 à 15:15