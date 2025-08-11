Damir Dzumhur a encore une fois fait trem­bler Carlos Alcaraz du côté de Cincinnati, après leur affron­te­ment disputé à Roland‐Garros. Le jeune Espagnol a féli­cité son adver­saire tout en analy­sant son match.

Un match au cours duquel le Bosnien y aura cru, mais comme il l’avait déclaré à l’ATP avant la rencontre, Alcaraz a trop de solu­tions pour trouver la faille et remporter ses matchs.

« A Roland‐Garros, j’ai perdu le match, mais j’ai ressenti des émotions parti­cu­lières en affron­tant, sur une scène aussi mémo­rable, l’un des meilleurs joueurs du monde, qui sera proba­ble­ment l’un des meilleurs de l’his­toire. Il a un plan A, B, C et D, et proba­ble­ment tout l’al­phabet des stra­té­gies possibles. C’est l’un des joueurs les plus rapides et son jeu est telle­ment varié qu’il peut le jouer au plus haut niveau. »