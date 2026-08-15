« Pour être franc, je ne m’étais jamais senti aussi bien physiquement après un Grand Chelem ces deux dernières années », déclarait Novak Djokovic en conférence de presse, un mois après son dernier match à Wimbledon (une défaite en demi‐finales contre Jannik Sinner).
Il ne s’attendait sans doute pas à une entrée en lice aussi difficile face à l’Argentin Thiago Agustin Tirante (50e mondial).
En difficulté physique dès le début de match, et pris de vomissements dans le deuxième set après un un jeu marathon de plus de 25 points disputé à 1–1, le Serbe de 39 ans a énormément souffert avant de céder en trois set (2−6, 6–4, 6–4).
C’est déjà un gros tremblement de terre dans l’Ohio, où Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont déjà absents pour cause de blessure.
The three‐time champion is out 🤯— Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2026
Tirante defeats Djokovic 2–6 6–4 6–4 in a three‐set battle in gruelling conditions !#CincyTennis pic.twitter.com/vZz5iMZ8CY
Publié le samedi 15 août 2026 à 23:04