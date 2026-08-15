« Pour être franc, je ne m’étais jamais senti aussi bien physi­que­ment après un Grand Chelem ces deux dernières années », décla­rait Novak Djokovic en confé­rence de presse, un mois après son dernier match à Wimbledon (une défaite en demi‐finales contre Jannik Sinner).

Il ne s’at­ten­dait sans doute pas à une entrée en lice aussi diffi­cile face à l’Argentin Thiago Agustin Tirante (50e mondial).

En diffi­culté physique dès le début de match, et pris de vomis­se­ments dans le deuxième set après un un jeu mara­thon de plus de 25 points disputé à 1–1, le Serbe de 39 ans a énor­mé­ment souf­fert avant de céder en trois set (2−6, 6–4, 6–4).

C’est déjà un gros trem­ble­ment de terre dans l’Ohio, où Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont déjà absents pour cause de blessure.

The three‐time cham­pion is out 🤯



Tirante defeats Djokovic 2–6 6–4 6–4 in a three‐set battle in gruel­ling condi­tions !#CincyTennis pic.twitter.com/vZz5iMZ8CY — Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2026