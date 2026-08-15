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En grande souf­france, Djokovic tombe d’en­trée pour son retour !

Par
Baptiste Mulatier
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« Pour être franc, je ne m’étais jamais senti aussi bien physi­que­ment après un Grand Chelem ces deux dernières années », décla­rait Novak Djokovic en confé­rence de presse, un mois après son dernier match à Wimbledon (une défaite en demi‐finales contre Jannik Sinner).

Il ne s’at­ten­dait sans doute pas à une entrée en lice aussi diffi­cile face à l’Argentin Thiago Agustin Tirante (50e mondial). 

En diffi­culté physique dès le début de match, et pris de vomis­se­ments dans le deuxième set après un un jeu mara­thon de plus de 25 points disputé à 1–1, le Serbe de 39 ans a énor­mé­ment souf­fert avant de céder en trois set (2−6, 6–4, 6–4).

C’est déjà un gros trem­ble­ment de terre dans l’Ohio, où Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont déjà absents pour cause de blessure. 

Publié le samedi 15 août 2026 à 23:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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