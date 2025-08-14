AccueilATPATP - Cincinnati« En réalité, si Jannik Sinner est capable de se déplacer aussi...
ATP - Cincinnati

« En réalité, si Jannik Sinner est capable de se déplacer aussi bien depuis le fond du court sur dur, c’est grâce à la pratique du ski depuis son plus jeune âge », affirme José Moron

thomasb
Par thomasb

-

1

Véritable métro­nome sur le court, Jannik Sinner est diffi­ci­le­ment débor­dable grâce à sa couver­ture de terrain excep­tionnel. Pour José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, le numéro un mondial a cette aisance de dépla­ce­ment en fond de court grâce à son passif de skieur.

À noter que le quadruple cham­pion en Grand Chelem à jongler entre le tennis et le ski alpin jusqu’à l’âge de 13 ans, avant de se consa­crer plei­ne­ment à la petite balle jaune.

« En réalité, si Sinner est capable de se déplacer aussi bien depuis le fond du court en dur grâce à la pratique du ski depuis son plus jeune âge. Il est impres­sion­nant de voir comment il s’ap­puie et change de direc­tion grâce à cette façon de balancer son corps ».

Publié le jeudi 14 août 2025 à 17:15

Article précédent
Mouratoglou adoube une étoile montante de la WTA : « Elle a commencé l’année à la 300e place du clas­se­ment. Difficile d’ima­giner qu’elle ne rempor­tera pas de Grand Chelem »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.