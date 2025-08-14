Véritable métro­nome sur le court, Jannik Sinner est diffi­ci­le­ment débor­dable grâce à sa couver­ture de terrain excep­tionnel. Pour José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, le numéro un mondial a cette aisance de dépla­ce­ment en fond de court grâce à son passif de skieur.

À noter que le quadruple cham­pion en Grand Chelem à jongler entre le tennis et le ski alpin jusqu’à l’âge de 13 ans, avant de se consa­crer plei­ne­ment à la petite balle jaune.

La verdad es que Sinner es capaz de moverse así de bien desde el fondo en pista dura gracias a esa prác­tica que tiene esquiando desde pequeñito.



Es impre­sio­nante cómo se apoya y cambia direc­ciones gracias a esa manera de balan­cear su cuerpo.



pic.twitter.com/nRq7fvlQ6G — José Morón (@jmgmoron) August 13, 2025

« En réalité, si Sinner est capable de se déplacer aussi bien depuis le fond du court en dur grâce à la pratique du ski depuis son plus jeune âge. Il est impres­sion­nant de voir comment il s’ap­puie et change de direc­tion grâce à cette façon de balancer son corps ».