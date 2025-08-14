Véritable métronome sur le court, Jannik Sinner est difficilement débordable grâce à sa couverture de terrain exceptionnel. Pour José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, le numéro un mondial a cette aisance de déplacement en fond de court grâce à son passif de skieur.
À noter que le quadruple champion en Grand Chelem à jongler entre le tennis et le ski alpin jusqu’à l’âge de 13 ans, avant de se consacrer pleinement à la petite balle jaune.
La verdad es que Sinner es capaz de moverse así de bien desde el fondo en pista dura gracias a esa práctica que tiene esquiando desde pequeñito.— José Morón (@jmgmoron) August 13, 2025
Es impresionante cómo se apoya y cambia direcciones gracias a esa manera de balancear su cuerpo.
« En réalité, si Sinner est capable de se déplacer aussi bien depuis le fond du court en dur grâce à la pratique du ski depuis son plus jeune âge. Il est impressionnant de voir comment il s’appuie et change de direction grâce à cette façon de balancer son corps ».
Publié le jeudi 14 août 2025 à 17:15