Pour son retour de vacances et aux Etats‐Unis, un mois après sa défaite en finale de Wimbledon contre Novak Djokovic a déroulé.

Tombeur d’Alejandro Davidovich Fokina (abandon à 6–4 pour le Serbe), Gaël Monfils et Taylor Fritz, le Serbe n’a passé que 2 heures et 55 minutes sur le court pour se quali­fier dans le dernier carré du Masters 1000 de Cincinnati. Soit 5 heures et 27 minutes de moins que Carlos Alcaraz, qui a bataillé pendant 8 heures et 22 minutes.

Le numéro 1 mondial a en effet connu que des victoires en trois sets contre Jordan Thompson, Tommy Paul et Max Purcell.

Djokovic a aussi beau­coup moins joué qu’Alexander Zverev, son adver­saire en demies, et Hubert Hurkacz. Ces deux derniers, ayant joué un match de plus, ont quand même passé moins de temps sur le court que l’Espagnol.

Si compa­ramos el tiempo en pista de los 4 semi­fi­na­listas de Cincinnati, hay algo que llama muchí­simo la aten­ción :



Novak Djokovic : 2h 55min (3 partidos)

Alexander Zverev : 6h 50 min (4 partidos)

Hubert Hurkacz : 7h 45 min (4 partidos)

Carlos Alcaraz : 8h 22min (3 partidos)



Reste à savoir si cette donnée aura son impor­tance. Djokovic et Alcaraz pour­raient se retrouver en finale…