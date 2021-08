On le sait Gaël Monfils va beau­coup mieux. Hier, face à Alex de Minaur, il a été très solide d’au­tant que l’Australien, tête de série 14 est une valeur sure du circuit même s’il est en mal de confiance depuis un certain temps.

Vainqueur en deux manches, 6–3, 7–5, la « Monf » en a profité pour signer sa 500ème victoire sur le tour.

Ils sont seule­ment 11 joueurs en acti­vité à avoir réalisé cette performance.

Au prochain tour, le Tricolore sera face à Andrey Rublev qui a dominé Marin Cilic.