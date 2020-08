On pouvait s’attendre à un vrai due entre Struff et Djokovic, notamment si l’on se basait sur les performances de l’Allemand depuis le début du tournoi conjugué aux débuts « timides » du Serbe.

Mais la montagne était vraiment trop haute pour Struff qui n’a pas pesé lourd face à un Novak Djokovic puissant, efficace et précis. Son succès 6-3, 6-1 confirme son retour à un niveau digne de son rang. En demi-finale il sera opposé à Bautista Agut vainqueur surprise du tenant du titre Daniil Medvedev.

« Je suis très content de ma performance aujourd’hui. Struff est un joueur qui a besoin d’être performant au service. Et il faut bien avouer que dans ce secteur, il n’a pas été très efficace surtout dans le 2ème set. Au début du match, j’ai eu quelques problèmes de rythme et puis au fil du match je me suis senti très bien sur le court. Aujourd’hui, les conditions météorologiques m’ont également avantagé je pense. Il faisait plus froid et moins humide et cela a fait ralentir un peu la balle par rapport aux jours précédents. «

Ce succès est le 21ème consécutif cette année, le Serbe est toujours invaincu.