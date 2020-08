Félix Auger-Aliassime a été le premier à finir proprement sa copie hier en dominant Nikoloz Basilashvili en deux manches (6-4, 6-1). Solide dans tous les compartiments du jeu, cette victoire très propre confirme qu’il a beaucoup travaillé pendant la trêve. Le Canadien était donc logiquement satisfait de sa performance : « Ça me semble incroyable. C’est formidable d’être de retour, même s’il n’y a pas de spectateurs. Je n’ai vraiment pas eu un bon début de match avec mon service, mais j’ai réussi à trouver le moyen de revenir et de jouer de mieux en mieux. Je crois qu’il a eu plus de problèmes au service que la dernière fois que je l’ai affronté. J’étais un peu nerveux au premier set. La situation était un peu stressante, je ne savais pas trop ce qui allait arriver, je partais un peu dans l’inconnu. La sensation qui me manquait est celle de gagner. C’est pour ça qu’on joue. Évidemment, on aime jouer, frapper des coups à l’entraînement c’est bien, mais nous restons des compétiteurs et gagner un match c’est incomparable. D’être capable de vivre ça dès mon premier match de retour, il n’y a rien de mieux. Cette confiance, ce sentiment, il n’y a rien de comparable. »

Au prochain tour, le Canadien sera opposé au vainqueur du duel qui opposera l’Américain Tennys Sandgren à l’Italien Lorenzo Sonego.