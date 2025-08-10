AccueilATPATP - CincinnatiFonseca, miraculé face à Davidovich Fokina : « Je ne jouais pas...
ATP - Cincinnati

Fonseca, mira­culé face à Davidovich Fokina : « Je ne jouais pas bien, mais ce sont ces matchs qui permettent de progresser »

Matteo Rubbo
Par Matteo Rubbo

-

2

Joao Fonseca s’est qualifié pour le troi­sième tour à Cincinnati, profi­tant de l’abandon d’Aljandro Davidovich Fokina, au terme d’un match au scénario complè­te­ment dingue.

Le Brésilien affron­tera Terence Atmane, tombeur de Flavio Cobolli. Après sa rencontre face à Fokina, Fonseca a tenu à adresser toute sa force à l’Espagnol, tout en rendant compte de sa perfor­mance, dont il a souhaité tirer le positif.

« Je tiens tout d’abord à souhaiter le meilleur à Foki. Je le connais depuis un certain temps et c’est quel­qu’un de bien. Je ne jouais pas bien, mais je voulais conti­nuer à me battre pour trouver des solu­tions. Ce sont ces matchs qui permettent de progresser le plus et je suis convaincu d’être sur la bonne voie pour devenir encore plus compétitif. »

Publié le dimanche 10 août 2025 à 16:46

Article précédent
Jannik Sinner : « Non, non, non. Carlos est trop fort pour moi ! »
Article suivant
Daniil Medvedev par rapport au niveau de jeu de Swiatek : « Elle joue incroya­ble­ment bien. Bien mieux que moi en ce moment »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.