Joao Fonseca s’est qualifié pour le troisième tour à Cincinnati, profitant de l’abandon d’Aljandro Davidovich Fokina, au terme d’un match au scénario complètement dingue.
Le Brésilien affrontera Terence Atmane, tombeur de Flavio Cobolli. Après sa rencontre face à Fokina, Fonseca a tenu à adresser toute sa force à l’Espagnol, tout en rendant compte de sa performance, dont il a souhaité tirer le positif.
« Je tiens tout d’abord à souhaiter le meilleur à Foki. Je le connais depuis un certain temps et c’est quelqu’un de bien. Je ne jouais pas bien, mais je voulais continuer à me battre pour trouver des solutions. Ce sont ces matchs qui permettent de progresser le plus et je suis convaincu d’être sur la bonne voie pour devenir encore plus compétitif. »
Publié le dimanche 10 août 2025 à 16:46