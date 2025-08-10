Joao Fonseca s’est qualifié pour le troi­sième tour à Cincinnati, profi­tant de l’abandon d’Aljandro Davidovich Fokina, au terme d’un match au scénario complè­te­ment dingue.

Le Brésilien affron­tera Terence Atmane, tombeur de Flavio Cobolli. Après sa rencontre face à Fokina, Fonseca a tenu à adresser toute sa force à l’Espagnol, tout en rendant compte de sa perfor­mance, dont il a souhaité tirer le positif.

« Je tiens tout d’abord à souhaiter le meilleur à Foki. Je le connais depuis un certain temps et c’est quel­qu’un de bien. Je ne jouais pas bien, mais je voulais conti­nuer à me battre pour trouver des solu­tions. Ce sont ces matchs qui permettent de progresser le plus et je suis convaincu d’être sur la bonne voie pour devenir encore plus compétitif. »