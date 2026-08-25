« Quand j’étais jeune, tu faisais partie des joueurs qui me donnaient envie d’allumer la télé », décla­rait Arthur Fils en s’adres­sant à Frances Tiafoe, qu’il venait de battre en finale du Masters 1000 de Cincinnati.

Lors de sa confé­rence de presse d’après‐match, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’Américain est revenu avec humour sur cette décla­ra­tion du Français.

« Je me suis dit : ‘Mec, ne me fais pas passer pour Gaël Monfils.’ (rires) Non, c’est génial. Il est jeune et il s’en sort vrai­ment bien. Je joue depuis un certain temps déjà et j’ai disputé de bons matchs quand il était encore à l’école, qu’il a d’ailleurs regardés. J’aurais adoré qu’il fasse preuve d’un peu de respect envers ses aînés et qu’il me laisse gagner, mais il ne l’a pas fait ! Mais c’est agréable d’être dans cette situa­tion. C’est génial de voir de jeunes joueurs émerger et si bien s’en sortir. »