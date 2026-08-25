« Quand j’étais jeune, tu faisais partie des joueurs qui me donnaient envie d’allumer la télé », déclarait Arthur Fils en s’adressant à Frances Tiafoe, qu’il venait de battre en finale du Masters 1000 de Cincinnati.
Lors de sa conférence de presse d’après‐match, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’Américain est revenu avec humour sur cette déclaration du Français.
« Je me suis dit : ‘Mec, ne me fais pas passer pour Gaël Monfils.’ (rires) Non, c’est génial. Il est jeune et il s’en sort vraiment bien. Je joue depuis un certain temps déjà et j’ai disputé de bons matchs quand il était encore à l’école, qu’il a d’ailleurs regardés. J’aurais adoré qu’il fasse preuve d’un peu de respect envers ses aînés et qu’il me laisse gagner, mais il ne l’a pas fait ! Mais c’est agréable d’être dans cette situation. C’est génial de voir de jeunes joueurs émerger et si bien s’en sortir. »
Publié le mardi 25 août 2026 à 09:55