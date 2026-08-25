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Frances Tiafoe sur les propos d’Arthur Fils après leur finale : « Je me suis dit : ‘Mec, ne me fais pas passer pour Gaël Monfils’ »

Par
Baptiste Mulatier
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« Quand j’étais jeune, tu faisais partie des joueurs qui me donnaient envie d’allumer la télé », décla­rait Arthur Fils en s’adres­sant à Frances Tiafoe, qu’il venait de battre en finale du Masters 1000 de Cincinnati.

Lors de sa confé­rence de presse d’après‐match, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’Américain est revenu avec humour sur cette décla­ra­tion du Français. 

« Je me suis dit : ‘Mec, ne me fais pas passer pour Gaël Monfils.’ (rires) Non, c’est génial. Il est jeune et il s’en sort vrai­ment bien. Je joue depuis un certain temps déjà et j’ai disputé de bons matchs quand il était encore à l’école, qu’il a d’ailleurs regardés. J’aurais adoré qu’il fasse preuve d’un peu de respect envers ses aînés et qu’il me laisse gagner, mais il ne l’a pas fait ! Mais c’est agréable d’être dans cette situa­tion. C’est génial de voir de jeunes joueurs émerger et si bien s’en sortir. »

Publié le mardi 25 août 2026 à 09:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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