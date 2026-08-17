Taylor Fritz retrouvait son compatriote Alex Michelsen, qu’il avait déjà battu deux semaines plus tôt lors de sa conquête du titre à Washington.
Grand favori de la rencontre, l’Américain a pourtant très mal démarré son match en concédant son service dès le premier jeu. Une entame catastrophique qui l’a totalement fait sortir de ses gonds, au point de fracasser sa raquette après seulement 3 minutes et 32 secondes de jeu.
Fritz a toutefois rapidement retrouvé ses esprits et son niveau de jeu pour imposer son statut et finalement s’imposer tranquillement en deux sets, 6–3, 6–4.
Interrogé sur cet accès de colère sur le court après sa victoire, l’Américain a expliqué ne pas avoir réussi à se contenir après une entame aussi mauvaise, notamment au service, qui constitue habituellement l’une de ses principales armes.
« J’ai très mal joué au début et je me suis fait breaker. Ce n’est jamais facile de commencer un match comme ça. Toute la frustration est arrivée dès le premier jeu, surtout quand j’ai commencé à mal servir, avec une double faute et aucune première balle. Finalement, ça m’a aidé à évacuer et à passer à autre chose » a déclaré Taylor Fritz.
Publié le lundi 17 août 2026 à 08:46