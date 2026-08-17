Taylor Fritz retrou­vait son compa­triote Alex Michelsen, qu’il avait déjà battu deux semaines plus tôt lors de sa conquête du titre à Washington.

Grand favori de la rencontre, l’Américain a pour­tant très mal démarré son match en concé­dant son service dès le premier jeu. Une entame catas­tro­phique qui l’a tota­le­ment fait sortir de ses gonds, au point de fracasser sa raquette après seule­ment 3 minutes et 32 secondes de jeu.

Fritz a toute­fois rapi­de­ment retrouvé ses esprits et son niveau de jeu pour imposer son statut et fina­le­ment s’imposer tran­quille­ment en deux sets, 6–3, 6–4.

Interrogé sur cet accès de colère sur le court après sa victoire, l’Américain a expliqué ne pas avoir réussi à se contenir après une entame aussi mauvaise, notam­ment au service, qui constitue habi­tuel­le­ment l’une de ses prin­ci­pales armes.

« J’ai très mal joué au début et je me suis fait breaker. Ce n’est jamais facile de commencer un match comme ça. Toute la frus­tra­tion est arrivée dès le premier jeu, surtout quand j’ai commencé à mal servir, avec une double faute et aucune première balle. Finalement, ça m’a aidé à évacuer et à passer à autre chose » a déclaré Taylor Fritz.