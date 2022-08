Fritz sur l’autorisation du coaching : « C’est une règle stupide. Je n’ai pas parlé une seule fois à mon entraîneur et lui non plus »

Taylor Fritz n’au­rait peut‐être pas perdu face à Novak Djokovic à l’Open d’Australie en 2021 et contre Rafael Nadal à Wimbledon récem­ment, alors que les deux étaient blessés aux abdo­mi­naux, si son coach avait pu l’aider. Cela n’empêche pas l’Américain de criti­quer la déci­sion de l’ATP d’au­to­riser le coaching depuis les tribunes.

« C’est une règle stupide. Je n’ai pas parlé une seule fois à mon entraî­neur (Mike Russell) et lui non plus depuis que le coaching a été auto­risé. Une grande partie du tennis est, dans mon esprit, autant mental que physique. Vous devez décou­vrir les choses par vous‐même sur le court. Je pense que c’est ridi­cule que vous puis­siez être menta­le­ment absent, ne pas être bon dans l’ana­lyse, et que quel­qu’un puisse vous dire quoi faire. Je déteste ça », a lâché le 13e mondial qui va défier Daniil Medvedev en quarts de finale à Cincinnati ce vendredi.