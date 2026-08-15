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Gaël Monfils : « Je sens que je ne suis pas si loin. Si j’ar­rive à garder cette constance, je ne dis pas que je vais bien jouer, mais je vais être chiant à jouer »

Par
Baptiste Mulatier
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Gaël Monfils, qui prendra sa retraite après le Rolex Paris Masters en octobre prochain, a fait quelques confi­dences à L’Equipe après sa défaite contre Rinky Hijikata au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 7–6, 6–3).

Le Français a notam­ment fait part de sa moti­va­tion pour faire bonne figure à l’US Open (30 août au 13 septembre), où il a reçu une invi­ta­tion pour disputer le dernier Grand Chelem de sa carrière. 

« Je veux m’en­traîner. Il me reste deux semaines avant l’US Open. Je vais rester ici tant qu’Elina (Svitolina) est en lice. Et pour s’en­traîner, c’est pratique, il y a quand même pas mal de bons joueurs dans le coin et plein de terrains. Je vais passer du temps sur le terrain, même si ça ne rempla­cera jamais la compé­ti­tion. Mais je dois retrouver ce rythme qui me manque. Je sens que je ne suis pas si loin, que je tape bien. Et si j’ar­rive à garder cette constance, je ne dis pas que je vais bien jouer et tout ça, mais je vais être chiant à jouer. »

Publié le samedi 15 août 2026 à 13:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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