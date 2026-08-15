Gaël Monfils, qui prendra sa retraite après le Rolex Paris Masters en octobre prochain, a fait quelques confi­dences à L’Equipe après sa défaite contre Rinky Hijikata au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 7–6, 6–3).

Le Français a notam­ment fait part de sa moti­va­tion pour faire bonne figure à l’US Open (30 août au 13 septembre), où il a reçu une invi­ta­tion pour disputer le dernier Grand Chelem de sa carrière.

« Je veux m’en­traîner. Il me reste deux semaines avant l’US Open. Je vais rester ici tant qu’Elina (Svitolina) est en lice. Et pour s’en­traîner, c’est pratique, il y a quand même pas mal de bons joueurs dans le coin et plein de terrains. Je vais passer du temps sur le terrain, même si ça ne rempla­cera jamais la compé­ti­tion. Mais je dois retrouver ce rythme qui me manque. Je sens que je ne suis pas si loin, que je tape bien. Et si j’ar­rive à garder cette constance, je ne dis pas que je vais bien jouer et tout ça, mais je vais être chiant à jouer. »