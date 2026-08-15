Gaël Monfils, qui prendra sa retraite après le Rolex Paris Masters en octobre prochain, a fait quelques confidences à L’Equipe après sa défaite contre Rinky Hijikata au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati (2−6, 7–6, 6–3).
Le Français a notamment fait part de sa motivation pour faire bonne figure à l’US Open (30 août au 13 septembre), où il a reçu une invitation pour disputer le dernier Grand Chelem de sa carrière.
« Je veux m’entraîner. Il me reste deux semaines avant l’US Open. Je vais rester ici tant qu’Elina (Svitolina) est en lice. Et pour s’entraîner, c’est pratique, il y a quand même pas mal de bons joueurs dans le coin et plein de terrains. Je vais passer du temps sur le terrain, même si ça ne remplacera jamais la compétition. Mais je dois retrouver ce rythme qui me manque. Je sens que je ne suis pas si loin, que je tape bien. Et si j’arrive à garder cette constance, je ne dis pas que je vais bien jouer et tout ça, mais je vais être chiant à jouer. »
Publié le samedi 15 août 2026 à 13:44