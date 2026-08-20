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Gilles Simon : « Même si ça se joue à peu selon moi, Arthur Fils est légè­re­ment meilleur que tous les joueurs qui restent dans le tableau »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur d’Alex de Minaur (8e mondial) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, où les sept premiers mondiaux sont forfait ou éliminés (Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Felix Auger‐Aliassime, Novak Djokovic, Ben Shelton et Daniil Medvedev), Arthur Fils a forcé­ment un gros coup à jouer. 

L’ancien 6e joueur mondial, Gilles Simon, pense que son compa­triote (21e mondial) est légè­re­ment au‐dessus en termes de niveau que les sept autres joueurs restant dans le tableau : Thiago Agustin Tirante (50e, qui va affronter Arthur Fils en quarts), Tommy Paul (24e), Flavio Cobolli (10e), Taylor Fritz (9e), Brandon Nakashima (22e), Lorenzo Musetti (15e) et Frances Tiafoe (23e).

« Même si c’est proche pour moi, Arthur Fils est légè­re­ment meilleur que tous les joueurs qui restent dans le tableau. Quand on voit sa régu­la­rité en Masters 1000 alors qu’il arrive souvent sans rythme c’est très fort. J’espère vrai­ment qu’il va le faire allez mon gars », a écrit Gilles Simon sur le réseau social X. 

Publié le jeudi 20 août 2026 à 12:16

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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