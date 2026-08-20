Tombeur d’Alex de Minaur (8e mondial) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, où les sept premiers mondiaux sont forfait ou éliminés (Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Felix Auger‐Aliassime, Novak Djokovic, Ben Shelton et Daniil Medvedev), Arthur Fils a forcément un gros coup à jouer.
L’ancien 6e joueur mondial, Gilles Simon, pense que son compatriote (21e mondial) est légèrement au‐dessus en termes de niveau que les sept autres joueurs restant dans le tableau : Thiago Agustin Tirante (50e, qui va affronter Arthur Fils en quarts), Tommy Paul (24e), Flavio Cobolli (10e), Taylor Fritz (9e), Brandon Nakashima (22e), Lorenzo Musetti (15e) et Frances Tiafoe (23e).
Même si c’est proche pour moi @ArthurFils est légèrement meilleur que tous les joueurs qui restent dans le tableau. Quand on voit sa régularité en master 1000 alors qu’il arrive souvent sans rythme c’est très fort.— Gilles SIMON (@GillesSimon84) August 20, 2026
J’espère vraiment qu’il va le faire allez mon gars 💪
« Même si c’est proche pour moi, Arthur Fils est légèrement meilleur que tous les joueurs qui restent dans le tableau. Quand on voit sa régularité en Masters 1000 alors qu’il arrive souvent sans rythme c’est très fort. J’espère vraiment qu’il va le faire allez mon gars », a écrit Gilles Simon sur le réseau social X.
Publié le jeudi 20 août 2026 à 12:16