Tombeur d’Alex de Minaur (8e mondial) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Cincinnati, où les sept premiers mondiaux sont forfait ou éliminés (Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Felix Auger‐Aliassime, Novak Djokovic, Ben Shelton et Daniil Medvedev), Arthur Fils a forcé­ment un gros coup à jouer.

L’ancien 6e joueur mondial, Gilles Simon, pense que son compa­triote (21e mondial) est légè­re­ment au‐dessus en termes de niveau que les sept autres joueurs restant dans le tableau : Thiago Agustin Tirante (50e, qui va affronter Arthur Fils en quarts), Tommy Paul (24e), Flavio Cobolli (10e), Taylor Fritz (9e), Brandon Nakashima (22e), Lorenzo Musetti (15e) et Frances Tiafoe (23e).

Même si c’est proche pour moi @ArthurFils est légè­re­ment meilleur que tous les joueurs qui restent dans le tableau. Quand on voit sa régu­la­rité en master 1000 alors qu’il arrive souvent sans rythme c’est très fort.

J’espère vrai­ment qu’il va le faire allez mon gars 💪 — Gilles SIMON (@GillesSimon84) August 20, 2026

« Même si c’est proche pour moi, Arthur Fils est légè­re­ment meilleur que tous les joueurs qui restent dans le tableau. Quand on voit sa régu­la­rité en Masters 1000 alors qu’il arrive souvent sans rythme c’est très fort. J’espère vrai­ment qu’il va le faire allez mon gars », a écrit Gilles Simon sur le réseau social X.