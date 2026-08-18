En très bonne forme pour son entrée en lice contre Botic van de Zandschlup (6−4, 7–6), Joao Fonseca était un sérieux outsider pour aller loin dans ce Masters 1000 de Cincinnati. À la surprise générale, le 26e joueur mondial a annoncé dans la nuit de ce mardi, son retrait du tournoi.
Sur son compte Instagram, le Brésilien explique ressentir des douleurs à l’abdomen pendant l’entraînement. À ce stade de la saison, et à l’approche de la dernière levée du Grand Chelem, l’Auriverde a probablement joué la carte de la prudence. Reste à savoir la nature de la gravité de ce pépin physique.
« Aujourd’hui pendant l’entraînement, j’ai ressenti une gêne légère au niveau de mon abdomen gauche. Après avoir passé des examens, mon équipe et moi avons décidé de nous retirer de l’Open de Cincinnati pour récupérer le plus rapidement possible. Merci pour l’hospitalité, et merci à tous les fans pour votre soutien inconditionnel. A l’année prochaine ».
Publié le mardi 18 août 2026 à 08:17