En très bonne forme pour son entrée en lice contre Botic van de Zandschlup (6−4, 7–6), Joao Fonseca était un sérieux outsider pour aller loin dans ce Masters 1000 de Cincinnati. À la surprise géné­rale, le 26e joueur mondial a annoncé dans la nuit de ce mardi, son retrait du tournoi.

Sur son compte Instagram, le Brésilien explique ressentir des douleurs à l’ab­domen pendant l’en­traî­ne­ment. À ce stade de la saison, et à l’ap­proche de la dernière levée du Grand Chelem, l’Auriverde a proba­ble­ment joué la carte de la prudence. Reste à savoir la nature de la gravité de ce pépin physique.

« Aujourd’hui pendant l’entraînement, j’ai ressenti une gêne légère au niveau de mon abdomen gauche. Après avoir passé des examens, mon équipe et moi avons décidé de nous retirer de l’Open de Cincinnati pour récu­pérer le plus rapi­de­ment possible. Merci pour l’hospitalité, et merci à tous les fans pour votre soutien incon­di­tionnel. A l’année prochaine ».