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Grosse inquié­tude pour Casper Ruud à moins de deux semaine de l’US Open

Par
Jean Muller
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Bien embarqué pour son entrée en lice contre Christopher O’Connell, Casper Ruud a fina­le­ment dû jeter l’éponge au Masters 1000 de Cincinnati. Alors qu’il menait 5–2, dans le premier set, le triple fina­liste en Grand Chelem a perdu les cinq jeux suivants, concé­dant alors la manche. 

Une situa­tion ne lais­sant présager rien de bon pour le Norvégien. Cela se confirme avec l’in­ter­ven­tion d’un kiné avant l’en­tame du deuxième set, mani­pu­lant dans le bas du dos. Trop en déli­ca­tesse dans cette zone, le onzième joueur mondial s’est résout à aban­donner dans le début du second acte.

Une triste nouvelle, à un peu moins de deux semaines de la dernière levée du Grand Chelem. 

Publié le dimanche 16 août 2026 à 18:30

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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