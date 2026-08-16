Bien embarqué pour son entrée en lice contre Christopher O’Connell, Casper Ruud a fina­le­ment dû jeter l’éponge au Masters 1000 de Cincinnati. Alors qu’il menait 5–2, dans le premier set, le triple fina­liste en Grand Chelem a perdu les cinq jeux suivants, concé­dant alors la manche.

Une situa­tion ne lais­sant présager rien de bon pour le Norvégien. Cela se confirme avec l’in­ter­ven­tion d’un kiné avant l’en­tame du deuxième set, mani­pu­lant dans le bas du dos. Trop en déli­ca­tesse dans cette zone, le onzième joueur mondial s’est résout à aban­donner dans le début du second acte.

Get well soon, Casper 🤕



The 11th seed is forced to retire with injury vs O’Connell in Cincy#CincyTennis pic.twitter.com/7TSDxi5a1g — Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2026

Une triste nouvelle, à un peu moins de deux semaines de la dernière levée du Grand Chelem.