Bien embarqué pour son entrée en lice contre Christopher O’Connell, Casper Ruud a finalement dû jeter l’éponge au Masters 1000 de Cincinnati. Alors qu’il menait 5–2, dans le premier set, le triple finaliste en Grand Chelem a perdu les cinq jeux suivants, concédant alors la manche.
Une situation ne laissant présager rien de bon pour le Norvégien. Cela se confirme avec l’intervention d’un kiné avant l’entame du deuxième set, manipulant dans le bas du dos. Trop en délicatesse dans cette zone, le onzième joueur mondial s’est résout à abandonner dans le début du second acte.
Get well soon, Casper 🤕— Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2026
The 11th seed is forced to retire with injury vs O’Connell in Cincy#CincyTennis pic.twitter.com/7TSDxi5a1g
Une triste nouvelle, à un peu moins de deux semaines de la dernière levée du Grand Chelem.
Publié le dimanche 16 août 2026 à 18:30