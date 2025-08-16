Tout le monde ne parle que du Français Terence Atmane, sensa­tion de la semaine à Cincinnati où il va affronter Jannik Sinner en demi‐finales ce samedi à 21h.

En atten­dant, son entraî­neur, Guillaume Peyre, a pris la parole pour L’Equipe sans aucune langue de bois. Il pointe notam­ment du doigt l’at­ti­tude de son joueur ces derniers mois avant ce parcours excep­tionnel dans l’Ohio.

« Après sa belle tournée en Asie, on a eu la wild‐card pour Roland‐Garros. On l’a su au dernier moment et il a fallu vite rentrer en Europe. Il est parti de Chine le dimanche pour jouer le mardi à Bordeaux, sans aucun match sur terre dans les jambes. Il a bien joué en battant Galan qui est un bon terrien, Gaston qui est top 60 et il perd contre Griekspoor, 7–5 au troi­sième, qui va remporter le tournoi. Il était dans la bonne dyna­mique. Arrive Roland‐Garros. Accident, atti­tude de merde, il m’a fait un match pourri. Après, je suis reparti en Chine. Et sur la saison sur gazon, il ne s’est rien passé. Il a fait le con, il se plai­gnait du gazon… Il n’a pas fait ce qu’il fallait. »