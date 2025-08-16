Tout le monde ne parle que du Français Terence Atmane, sensation de la semaine à Cincinnati où il va affronter Jannik Sinner en demi‐finales ce samedi à 21h.
En attendant, son entraîneur, Guillaume Peyre, a pris la parole pour L’Equipe sans aucune langue de bois. Il pointe notamment du doigt l’attitude de son joueur ces derniers mois avant ce parcours exceptionnel dans l’Ohio.
« Après sa belle tournée en Asie, on a eu la wild‐card pour Roland‐Garros. On l’a su au dernier moment et il a fallu vite rentrer en Europe. Il est parti de Chine le dimanche pour jouer le mardi à Bordeaux, sans aucun match sur terre dans les jambes. Il a bien joué en battant Galan qui est un bon terrien, Gaston qui est top 60 et il perd contre Griekspoor, 7–5 au troisième, qui va remporter le tournoi. Il était dans la bonne dynamique. Arrive Roland‐Garros. Accident, attitude de merde, il m’a fait un match pourri. Après, je suis reparti en Chine. Et sur la saison sur gazon, il ne s’est rien passé. Il a fait le con, il se plaignait du gazon… Il n’a pas fait ce qu’il fallait. »
Publié le samedi 16 août 2025 à 13:52