Holger Rune retrouve (enfin) des sensa­tions du côté de Cincinnati, et ce pour le plus grand bonheur du Danois.

Juste avant l’US Open, le vain­queur du Masters de Paris Bercy 2022 affron­tera cette nuit Frances Tiafoe pour une place en finale de cette édition 2024 du Masters 1000 de Cincinnati.

Un boost énorme pour la confiance, ce dont le Danois a récem­ment parlé en expli­quant que gagner des matches est ce qu’il y a de mieux, même si l’on peut toujours se convaincre inté­rieu­re­ment que tout va bien.

« Je pour­rais me leurrer un peu et me dire que je me se sent confiant pour l’US Open même sans ces victoires, mais la confiance que ces matches me donnent, le fait que j’ai pu trouver des solu­tions pour mieux jouer : c’est la chose la plus impor­tante. J’ai l’im­pres­sion de bien jouer et pas seule­ment de bien me battre ou de bien concourir, ou de rester menta­le­ment forte. Je joue vrai­ment bien : service, coup droit, revers, volées. »