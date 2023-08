Après sa défaite au 2e tour du Masters 1000 de Cincinnati contre Tommy Paul (6−1, 7–6 [4]), Ugo Humbert était très déçu de sa perfor­mance. Interrogé par L’Equipe, le Français, 33e mondial, a tenu des propos forts.

« Je n’ai pas envie de me dire ça (que la défaite est à rela­ti­viser car son adver­saire était 13e mondial, ndlr) Si tu te dis tout le temps que les mecs jouent bien et sont bien classés, ça ne sert à rien, je vais rentrer chez moi et être 40e ou 30e mondial toute ma vie (…) Non, ça fait chier, je n’ai pas honte de le dire. Je suis énervé d’avoir produit le moins bon match de ma tournée. Maintenant, il faut comprendre pour­quoi. Car si je veux progresser au clas­se­ment, il faut que j’ar­rive à battre ce genre de joueurs. »