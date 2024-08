Iga Swiatek réalise pour le moment un retour à la compé­ti­tion réussi après sa médaille de bronze aux Jeux Olympiques.

La Polonaise est quali­fiée en quart de finale où elle affron­tera Mirra Andreeva, qui a d’ailleurs déclaré qu’elle n’était pas du tout impres­sionnée par la numéro un mondiale.

Iga Swiatek, comme tous les autres athlètes présents à Cincinnati, voit son programme parfois boule­versé par la pluie, mais comme elle l’a expliqué après son match face à Marta Kostyuk, cela la soulage parfois du poids de la pression.

« Nous n’avons pas pu nous échauffer le matin, nous sommes allés direc­te­ment sur le terrain. Je suis heureuse de pouvoir jouer du bon tennis. Il y avait plus de vent et d’hu­mi­dité à cause de la pluie ce matin, donc je suis heureux d’avoir pu m’adapter et me concen­trer sur le jeu. Dans un sens, c’est plus facile, parce qu’on s’at­tend à tout. On suit ce qui se passe, parfois je me sens moins stressée. Je ne voulais pas sortir sur le court sans m’être bien échauffé, mais nous avons fait un super travail en augmen­tant l’in­ten­sité pour obtenir le niveau approprié. »