Si Jannik Sinner ne faisait pas l’una­ni­mité pour tous les spécia­listes tennis à cause de sa bles­sure à la hanche, le numéro un mondial a pour­tant remporté son deuxième Masters 1000 de la saison cette nuit, en battant Frances Tiafoe en finale de Cincinnati.

L’Italien se présen­tera donc à l’US Open avec un statut de favori, même si l’an­cien joueur Tim Henman évalue sa douleur à la hanche comme un trop gros problème à surmonter.

Pour le moment, Sinner prend le temps d’ap­pré­cier ce nouveau titre, et comme il l’a révélé après sa victoire, la fête sera plutôt tran­quille pour lui qui n’aime pas en faire des caisses.

« Je ne sais pas encore comment je vais fêter le titre. Écoutez, je n’y ai pas pensé. Ce sera, bien sûr, avec un petit plaisir, mais voyons. Je… J’aime les sucre­ries, donc vous savez, pour moi, ça peut suffire. Je ne suis pas un gars qui boit. Je suis plus heureux quand je bois un Coca ou quelque chose de simple. Mais j’ap­précie encore plus d’être en bonne compa­gnie. Pour moi, c’est bien plus impor­tant que le reste. »