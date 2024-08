Jannik Sinner a fêté ses 23 ans ce vendredi 16 août. L’Open de Cincinnati devait donc bien faire un petit geste pour le numéro un mondial, et lui a symbo­li­que­ment offert un gâteau aux carottes avant son match d’hier face à Andrey Rublev.

L’Italien a apprécié le geste et a partagé le gâteau avec son équipe, bien que comme il l’ai annoncé au micro de Tennis Channel après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finale, le gâteau aux carottes ne soit pas son favori.

« Oh, en fait, je ne l’ai pas mangé tout seul. J’étais très heureux de partager ce gâteau avec les membres de mon équipe. J’aime le gâteau aux carottes, mais ce n’est pas fou. Ce n’est pas mon gâteau préféré. J’aime plus ceux à la crème et aux fruits ou même au chocolat et à la crème, tu sais, ça c’est mon gâteau préféré. Mais ce n’est pas grave, ça me va très bien, le gâteau aux carottes, donc je ne peux pas me plaindre. », a déclaré le trans­alpin avec le sourire.