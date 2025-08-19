Dans des propos relayés par Ubitennis, Jannik Sinner a donné un peu plus de détails sur son abandon contre Carlos Alcaraz, seule­ment 23 minutes après le début de la finale du Masters 1000 de Cincinnati.

« Bien sûr que je suis déçu. Je ne me sentais déjà pas bien hier (dimanche‐. Pendant la nuit, je pensais pouvoir récu­pérer un peu mieux, mais ça n’a pas été le cas. J’ai juste essayé d’en­trer sur le court pour les fans, pour essayer de donner un match. C’est pour ça que je suis entré sur le court, mais aujourd’hui, ce n’était pas mon jour. Ça arrive. Mais d’un autre côté, je ne veux rien enlever à Carlos. Il a fait une super semaine, un autre super tournoi. Maintenant, l’ob­jectif prin­cipal est évidem­ment l’US Open. Le plus impor­tant main­te­nant, c’est de récu­pérer, et ensuite on verra. »