Réputé pour être un joueur très sérieux et un peu froid, contrairement à son grand rival, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, et ses équipes de communication, ont manifestement l’intention de remédier à cela. C’est en partie pour cela qu’il a décidé de créer sa propre chaîne Youtube en début d’année.
Interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse d’avant tournoi à Cincinnati, l’actuel numéro 1 mondial n’a pas caché une volonté de développer un contenu différent de l’image qu’il peut renvoyer sur un court de tennis.
« Ce n’est pas parce que les gens nous connaissent en tant que joueurs de tennis, qu’ils savent vraiment comment nous vivons. Je crois que chaque joueur est différent dans sa façon de vivre le sport et, dans ce cas, le tennis. Les gens me connaissent comme quelqu’un de sérieux sur le court, mais ce n’est pas vraiment le cas. J’aime m’entourer de bonnes personnes et profiter de mon temps. C’était agréable de voir ma famille à Wimbledon. Nous allons sortir différents types de vidéos de ce que nous avons fait pendant les trois mois où je n’ai pas pu jouer de tournois. J’espère que les gens apprécieront et qu’ils apprendront à mieux me connaître. »
Publié le jeudi 7 août 2025 à 14:55