Réputé pour être un joueur très sérieux et un peu froid, contrai­re­ment à son grand rival, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, et ses équipes de commu­ni­ca­tion, ont mani­fes­te­ment l’in­ten­tion de remé­dier à cela. C’est en partie pour cela qu’il a décidé de créer sa propre chaîne Youtube en début d’année.

Interrogé à ce sujet lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi à Cincinnati, l’ac­tuel numéro 1 mondial n’a pas caché une volonté de déve­lopper un contenu diffé­rent de l’image qu’il peut renvoyer sur un court de tennis.

« Ce n’est pas parce que les gens nous connaissent en tant que joueurs de tennis, qu’ils savent vrai­ment comment nous vivons. Je crois que chaque joueur est diffé­rent dans sa façon de vivre le sport et, dans ce cas, le tennis. Les gens me connaissent comme quel­qu’un de sérieux sur le court, mais ce n’est pas vrai­ment le cas. J’aime m’en­tourer de bonnes personnes et profiter de mon temps. C’était agréable de voir ma famille à Wimbledon. Nous allons sortir diffé­rents types de vidéos de ce que nous avons fait pendant les trois mois où je n’ai pas pu jouer de tour­nois. J’espère que les gens appré­cie­ront et qu’ils appren­dront à mieux me connaître. »